l sonido clásico de guitarras sucias pocas veces tiene falla si se le adereza con visiones contemporáneas de perdición y sensi-bilidad maciza, segura, con algo de pop desvaído en las melodías vocales, sin perder por ello su origen perturbado ni su singular y oscura belleza. Esta combinación podría sonar improbable, hasta que se le escucha a través de las bocinas, fluyendo deliciosa y naturalmente, en forma de garage-rock. Se trata de LA Witch, terceto femenino de Los Ángeles, como indica su nombre, de reciente creación (debutó en 2017 con disco homónimo), que este año se posiciona entre las estridentes promesas que, a pesar de la pandemia, habitan el orbe que transita al lado terregoso del camino.

En Playing with Fire, su segunda placa, el joven trío encabezado por la guitarrista y cantante Sade Sánchez, secundada por la bajista Irita Pai y la baterista Ellie English, ponen en un plano cercano universos diversos que pasan del horror-punk de The Misfits y The Cramps, al rock carretero de motocicleta y ajuares de cuero negro, lejanas al plan humoroso, siempre con una sensación de abandono desértico. Si bien sus distorsiones y descargas estrógenas recuerdan al movimiento Riot Grrrl de Bikini Kill o Sleater Kinney, lo de estas hechiceras es más borroso y expansivo, en ocasiones cercano al shoegaze, lleno de ecos y atmósferas sicodélico-texturosas, donde la líder no grita enojada sino que parece dejarse llevar por un río vital, sin luchar contra la corriente. Instrumentalmente, aunque son sólo tres, arman gran ruido; la composición en la guitarra de Sánchez es creativa en cuanto a dibujos melódicos: se aleja del canon y busca su propio camino, sobre el cual se mece con abandonada y suave voz; los bajos atascados de fuzz dan un toque de tizne y roña permanente, en conjunción con una batería trepidante de ocasionales crótalos aflamencados. Tensión sexual, amor libre, intimidad, dan de vueltas en sus letras. En sus momentos más vehementes, lo suyo es como escuchar una dosis de Americana en ácido y fuego.

En tiempos apocalípticos de cie-los color naranja, la llegada de este álbum, que conjunta en un mismo cuarto de ensayo con paredes corroídas, a la suavidad vocal de Mazzy Star con la agresividad de The Stooges y el sonido desprolijo de The Jesus and Mary Chain, cae como el soundtrack perfecto.

