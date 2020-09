De La Redacción

Viernes 18 de septiembre de 2020

En la casa del niño Arath Herce siempre hubo música, sobre todo, de The Beatles y Elvis Presley.

Ahora, convertido en cantante y compositor Herce recuerda que “leíamos las letras en los discos físicos de entonces y preguntaba ¿qué significa tal frase? me gustaba saber las letras de las canciones y los secretos que puedes meter en algunas líneas. Después, cuando empecé a escribir canciones, descubrí a Sabina, Bob Dylan, Tom Waits y todas esas personas que cuentan historias oscuras, pero acompañadas de música hermosa. Hay una frase de Tom Waits que recuerdo: ‘Me gusta que las melodías hermosas me digan cosas terribles”. Me atrae mucho ese tipo de aporte cantado que puede esconder cosas personales o, quizá, oscuras de uno mismo, pero acompañada de música bella.”

Arath Herce estrena su cuarto capítulo visual de igual número de canciones con el video oficial de Quiero sentirlo todo, que junto con Miedo, Lluvia y Seguro lo sabremos al final dan cuenta del trabajo del novel cantante.

Al hablar del origen del tema Quiero sentirlo todo, Arath reflexiona sobre la letra: nació de un momento en que no me sentía muy bien; me topé con la muerte de otro joven y me llegó como un golpe. La canción la siento como si fuera un grito. Es aspiracional porque, aunque te das cuenta de lo frágil que es el tiempo, que nada está comprado y que todos vamos a morir, aun así, no es algo que entiendas, y aspiras a entenderlo. Es una batalla de todos los días recordar todo esto. Esta es una de esas canciones que escribo para mí mismo, es para escucharla, y alentarme a vivir.