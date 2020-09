Nuestra mexicana vida mágica marcada por su enemistad con lo lógico. La vida convencional y el método tienen otra manera de ser, de reaccionar, de definirse. La eficacia del a destiempo ; es decir, del no pensar al mismo tiempo la fuerza y el lugar. Esa ilógica que sustituye unas palabras con otras, hasta encontrar la expresión que se dé fácilmente en el ritmo de la poesía de lengua española.

Ese destiempo que no se puede aprehender, lo inefable, lo inasible. El habla anterior a las palabras –añadida al lenguaje hablado– y otros lenguajes. Para dar al lenguaje del habla su eficacia hechizadora integral. Magia que no puede darse en el lenguaje habitual y al escribirse lo será en sentido contrario. Como la vida encerrada este año, que no puede seguir una lógica, una convencionalidad y es sólo ilógica, lenguaje escondido, misterioso, perverso, desconocido

“Mientras tanto,

ay, mientras tanto…

ha de gritar loco de fuego

ha de gritar loco de nieve

ha de gritar con la boca llena de

excremento.”

Como quería Federico García Lorca.