El vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, explicó que dicho porcentaje corresponde a la última actualización entregada por la Secretaría de Finanzas; no obstante, una vez que la autoridad entregue el paquete presupuestal, se dará a conocer la cifra con corte a septiembre.

Pese a la posibilidad de hacer los ajustes a la baja, el diputado puntualizó que se busca mantener el mismo nivel de inversión en infraestructura pública de los dos años recientes, en los que se destinaron 55 mil millones de pesos anuales.

Órganos autónomos

En opinión del morenista, es fundamental que los órganos autónomos locales hagan una reducción a sus presupuestos conforme a las nuevas política de austeridad.

No pueden estar al margen de estas disposiciones. Me parece muy importante analizar las áreas sustantivas de cada órgano autónomo y que no se ponga en riesgo absolutamente nada, en especial el avance democrático de una ciudad como la nuestra , dijo Rodríguez, y puntualizó que de ninguna manera se afectará la organización del proceso electoral del próximo año.

Abundó que con cada titular de órgano autónomo se tendrán reuniones para que se ajusten a la realidad que vive la capital.