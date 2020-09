Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. a10

La buena racha que Cruz Azul mantiene en el torneo Guardianes 2020 no debe engañar al propio equipo, pues hay que ser autocríticos y reconocer que no están jugando del todo bien. Aunque han sacado los resultados, el funcionamiento ha dejado mucho qué desear , opinó el entrenador Rubén Matturano.

Luego del triunfo 1-2 del domingo ante los Xolos de Tijuana, La Máquina se ubicó en el segundo lugar de la tabla general, con 22 unidades, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas; no obstante, el ex cementero advirtió que esos resultados no deben confundir a los pupilos del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

“Cruz Azul está por ahora en los primeros lugares, todos los aficionados celestes estamos muy contentos, pero siendo sinceros, el equipo no ha tenido más derrotas porque afortunadamente cuenta con ‘matones’ en el área, como Jonathan Cabecita Rodríguez y Santiago Giménez, de lo contrario, aseveró, estarían en una situación muy poco favorable”.