El español Ian González adelantó al conjunto hidrocálido al minuto 65, pero Antuna y Vega, quienes fueron castigados por asistir a una fiesta en la que no respetaron las medidas sanitarias, rescataron el triunfo para el Rebaño luego de anotar al 67 y 90+4, respectivamente.

El segundo tiempo fue mucho más dinámico, con acciones de peligro por parte de ambas escuadras. No obstante, los Rayos fueron los primeros en tomar ventaja, cuando al minuto 65 el arquero de Chivas, Raúl Gudiño, no pudo controlar un disparo desde fuera del área y dejó el balón al alcance de González, quien no perdonó y remató para poner el 1-0.

Cuando Necaxa aún festejaba el gol, el cuadro dirigido por Víctor Manuel Vucetich logró el empate. Al minuto 67, Vega envió un pase al centro del área desde la línea de fondo, el cual fue conectado por Antuna con un potente cabezazo para emparejar los cartones 1-1.

En la recta final, al minuto 90+4, Vega ejecutó un disparo raso dentro del área para sorprender al portero debutante Sebastián Fassi y lograr la remontada 1-2.

A su vez, FC Juárez derrotó 1-0 al Puebla con gol de Darío Lezcano, al minuto siete. Con este resultado, el cuadro fronterizo sumó 13 unidades y se ubicó en el sitio 8 de la clasificación, mientras la escuadra poblana se mantuvo en el lugar 12, con 10 puntos.