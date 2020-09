Erendira Palma Hernández

El delantero Henry Martín aclaró que no ve a su club, el América, con pocas posibilidades de conseguir el título, sino que el plantel debe jugar perfecto en todos los partidos y no sólo por algunos lapsos. Convertido en el mexicano con más goles en el torneo Guardianes 2020, aceptó que espera un llamado a la selección nacional.

Nunca dije que las Águilas no estaban para ser campeonas, sin embargo hay momentos que si no mantenemos un buen ritmo se corre el riesgo de perder y nos complicaría el título; no debemos jugar bien 30 minutos y otros 20 mal, necesitamos hacer lo mejor todo el encuentro , apuntó en videoconferencia.

Apenas un día antes, Martín hizo una autocrítica al señalar que por el momento no creo que estemos listos para un campeonato .

Después de nueve jornadas, Henry ha marcado cinco tantos, siendo el delantero mexicano con mayor efectividad. Confiando en su desempeño, el ariete levantó la mano para ser convocado al Tricolor en los duelos del 30 de septiembre contra Costa Rica y 7 de octubre contra Holanda.