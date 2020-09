Le he comentado que aunque su sueño de ir a Europa no se cumpla de inmediato, tiene que hacer todo lo posible por trabajar bien aquí, enfocarse primero en lo que está haciendo, en jugar de buena forma para el equipo y dar lo mejor para que ese anhelo se vea realizado y con bases muy buenas , aseveró.

“La peor equivocación es no corregir esos errores, quedarte estancado en el ‘puta, la cagué’ y meterte en ese rollo en el que digas ‘ya no tiraré más penales porque la puedo fallar’, le ha pasado a los mejores del mundo, entonces, creo que por ahí es el camino y José Juan lo sabe muy bien”, declaró el Cepillo ayer en un conferencia de prensa virtual.

También se refirió a su escasa participación con el Rebaño Sagrado, equipo con el que apenas suma un gol, el cual anotó en la jornada cuatro del Clausura 2020, en el empate 2-2 contra Atlético de San Luis, y apuntó que no claudicará en mejorar su desempeño.

“Siempre quieres jugar, pero intento hacerles ver a mis compañeros que esto va más allá. Para mí, el futbol es como la vida, a veces es injusto, pero siempre recompensa al que trabaja y al que quiere hacer bien las cosas. Trato de compartir mi experiencia a los jóvenes, que busquen ser lo mejor para el club y no lo mejor del equipo, esto es un conjunto, cuando ganamos y perdemos lo hacemos todos.

Esa es una situación en la que estoy enfocado, yo trabajo para mejorar y apoyar al plantel, independientemente de si estoy en la cancha o no. Si (Víctor Manuel) Vucetich no me pone, sabrá por qué y no le voy a preguntar. Si me mete haré lo que está en mis manos para ayudar al equipo a tener resultados positivos , expresó.

Por otro lado, estimó que muchos integrantes del conjunto tapatío podrían ser considerados por el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, para el próximo partido amistoso ante Costa Rica, el cual se efectuará el 30 de septiembre.

Chivas, con varios para el Tri