Es decir, la mayoría siempre serán los perdedores. ¿Habrá quien gane? Sí, pero no representará a la mayor parte de los votantes, por lo que siempre se podrá poner en tela de juicio la legitimidad de su triunfo, y siempre habrá la posibilidad de cuestionar y hasta contradecir sus mandatos en caso de que no vayan de acuerdo con la cabeza opositora.

Eso es lo que está en disputa y que algunos llaman poder, pero que en suma no se trata más que la voluntad interesada de quien resulte presidente o de quien pueda manejar a las mayorías opositoras, que en su momento podrán tener más poder de quien se siente en la silla del triunfo electoral.

Por ahí parece que va la cosa. Quienes no han podido ganar por las buenas durante un buen tiempo, buscarán hacer inoperante a la presidencia del partido, como se hizo alguna vez en el PRD para castrarlo. No hay secreto ni dudas, el camino lo han trazado los vicios que en Morena no se han podido sacudir, y si son los mismos actores, y las mismas ambiciones, no se podría tener otro resultado. Tal vez estemos frente a la muerte prematura de un organismo que quiso ser partido político y sólo habrá de sobrevivir a la contienda del próximo año. Ni modo, las cosas no van bien.

De pasadita

Ya hay nombres para inaugurar la relección en la Ciudad de México. Cuando menos quien seguramente será el presidente de Morena en la ciudad, y que no tiene ninguna competencia, por el momento, anda diciendo que es voluntad de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que algunos continúen en el cargo.

La lista no es muy larga, pero para abreviar les podemos decir que, por ejemplo, en Álvaro Obregón no será candidata la hoy alcaldesa; que en Gustavo A. Madero, pese a la violencia y el deterioro en toda la demarcación, el señor Chíguil será propuesto para continuar al frente de la alcaldía.

Cuando menos eso y otras cosas son las que anda esparciendo entre quienes le creen el señor Héctor García, un chipote que le salió a Morena frente a la falta total de liderazgos en la Ciudad de México. Ya les comentaremos más.

