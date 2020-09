Música, un auxilio emocional

s deseable que la Secretaría de Educación Pública retome el interés por la música como un recurso humano brillante en la educación básica, sobre todo ahora, dada la atmósfera social tensa que estamos pasando por la pandemia.

Estamos seguros de que la música puede ayudar en el manejo emocional de alumnos, docentes y padres de familia, como se lee en la novela de León Tolstói La sonata a Kreutzer: la música me obliga a olvidar mi existencia, mi situación real; me transforma. Bajo su influencia me parece sentir lo que no siento, entender lo que no entiendo .

El mismo Tolstói sugiere que la música debería ser asunto de Estado: para él, la música es un asunto público.

Crescencio Aguilar Macías

Demanda más recursos para normalistas

Presidente Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública: con gran sorpresa nos hemos enterado que en la propuesta de PEF para 2021, el presupuesto para las escuelas normales del país sea de 20 millones de pesos, cuando en 2020 fue de 440 millones. Si esta última cantidad era insuficiente, con la propuesta para el próximo año no resta más que esperar la muerte del normalismo por inanición. No nos quedaremos con los brazos cruzados.

Señor Presidente: esperamos que cumpla con su promesa de fortalecer al normalismo y a la educación pública y se rectifique semejante aberración. Los maestros estaremos atentos a una consideración significativa de dicha propuesta que parece salida de los escombros de la administración peñista o calderonista. La historia juzga o apoya a sus gobernantes por los hechos; esperamos que escuche el reclamo y la necesidad de miles de trabajadores y estudiantes normalistas de la nación. No es posible pensar, por más crisis y austeridad que se pregone, que, en los hechos, a cada estudiante normalista se le asignen 229 pesos mensuales. Es tiempo de rectificar.

Alfredo Villegas Ortega

Damnificados del sismo de 2017, abandonados

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: los afectados por el sismo de septiembre de 2017 en el pueblo de Santa María Nativitas Zacapan, Xochimilco, solicitamos su valiosa intervención para que se atienda nuestra condición de damnificados. A tres años del siniestro aún se encuentran sin casa 95 familias, 81 viviendas demolidas, en espera de reconstrucción, y 14 en pie, esperando la demolición. Además, 16 sufren la cancelación, sin razón, del apoyo de renta y 37 viven bajo un techo inseguro, rogando por la rehabilitación. Antes de la emergencia sanitaria los trabajos, aunque lentos, avanzaban. Hace seis meses que estamos abandonados, angustiados e incomunicados con su gobierno, padeciendo la pandemia, crisis económica y tres años sin una vivienda digna. Depositamos en usted toda nuestra confianza.

Vecinos damnificados, Miguel Ángel Solares Chávez, representante

Exige que Profuturo pague pensión a esposa

Envío esta carta con la finalidad de ayudar a que Profuturo reanude el pago de su pensión a mi esposa, Martha Jurado Salinas, doctora en linguística por El Colegio de México. Ella se jubiló en 2019 por retiro programado y le pagaron correctamente su pensión por un año, hasta abril pasado, cuando se tenía que hacer la reprogramación anual correspondiente. Como la oferta fue más baja que la del año anterior, mi esposa no la aceptó y demandó que subieran el monto, ya que Profuturo debe devolverle su capital de acuerdo con los años que Inegi calcula le quedan de vida.