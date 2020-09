–Para mí, esencialmente, ese es el… no tendría por qué haber alguna otra razón –respondió.

Yo creo que están jugando frente a la elección de 2021 , expresó al ser interrogada sobre el tema en videoconferencia, en la que señaló que no están en riesgo los acuerdos alcanzados en la reunión más reciente de la conferencia, como el referente al semáforo epidemiológico.

Cuestiona exceso del INE

Recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México obliga a los gobernantes a informar, por lo que me parece un exceso que prohíban la difusión del Informe en los medios de comunicación masiva, cuando hay la posibilidad de que los propios medios bloqueen sus señales en Coahuila e Hidalgo .

Por ello, insistió, la orientación debería ser que las televisoras nacionales no transmitan en Coahuila e Hidalgo, por lo que se está hablando con el INE y las propias cadenas de televisión, porque en esta situación se encuentran otras entidades, no sólo la capital del país.

Subrayó que la resolución del instituto establece que los informes no pueden transmitirse en Hidalgo y Coahuila; y eso es lo que se está aclarando, pues si bien la Constitución mexicana señala que no puede haber propaganda del gobierno en los lugares donde va a haber elecciones, no entiendo por qué hay limitaciones en la difusión en el caso de la Ciudad de México.