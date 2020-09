Bertha Teresa Ramírez

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, aseveró que no se sancionará a los ciclistas que transgredan las reglas de tránsito, como pasarse altos, circular en sentido contrario o ir sobre las banquetas.

El funcionario planteó que los reglamentos están para proteger a las personas y los incidentes de tránsito que ponen en mayor riesgo a los peatones son los que involucran a vehículos de motor. En el caso de las bicicletas, cuando hay infraestructura bien delimitada hay una clara asignación del espacio y se reducen los conflictos en las banquetas , indicó.

Sin embargo, cotidianamente se observa que muchos ciclistas no obedecen las reglas, sea que los espacios cuenten o no con infraestructura adecuada, y con ello, aunque no pongan en peligro directamente la vida de los peatones, sí ocasionan molestias y contratiempos.

En otros casos, como cuando invaden la vía del Metrobús, evitan que los peatones crucen las avenidas cuanto está el semáforo peatonal en verde, con lo que sí ponen en riesgo su seguridad.

Respecto de lo que se ha invertido en proteger al peatón de los ciclistas, motociclistas y autos que violentan las reglas de tránsito, el funcionario se enfocó en el tema de los automotores, al señalar que el año pasado se hicieron intervenciones en los 100 cruceros con mayor número de hechos de tránsito, enfocadas a proteger al peatón.