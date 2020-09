▲ Niños indígenas que habitan en la colonia Chimave, en Tepic, Nayarit, no tendrán acceso a la educación pues en esa comunidad no hay internet y en ocasiones carecen del servicio de energía eléctrica. Para el ciclo escolar 2020-2021 los menores y adolescentes no cuentan con el material que se les pide, ni tampoco hay dinero para comprarlo, ya que sus padres apenas tienen para comer. Foto Myriam Navarro