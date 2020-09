A pesar de la probable cancelación de los partidos amistosos ante Costa Rica y Holanda por la pandemia del coronavirus y el largo periodo de inactividad del Tri, México seguirá siendo el gigante de la Concacaf, pero hasta ahí, no tenemos grandes expectativas , señaló el ex federativo Emilio Maurer.

Por un año sin roce internacional, el futbol mexicano no será peor ni mejor, su nivel no bajará ni subirá; seguiremos en el mismo estándar. Es posible que haya cancelaciones, porque cada país se cuida a sí mismo en medio de este problema de salud, pero no nos vamos a caer por no jugar cinco o seis partidos internacionales , comentó Maurer.

La fase inicial de la eliminatoria regional con miras a la Copa del Mundo estaba programada para octubre del presente año, sin embargo, se recorrió pues “muchas partes de la zona continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión.