Eso también fue posible por errores anteriores, como la inexistencia de criterios para la construcción de alianzas y candidaturas; la creación de grupos personalistas (particularmente, pero no sólo, el de Ricardo Monreal); el uso faccioso o al menos poco transparente del padrón y la afiliación (responsabilidad del entonces secretario de Organización, Gabriel García Hernández), y que los conflictos internos no se dirimieran en los órganos internos, sino fuera.

De Mario Delgado todos sabemos que se sumó a Morena al cuarto para la victoria, y que antes de eso suscribió el Pacto por México y operó para que los legisladores del PRD aprobaran la mal llamada reforma educativa. And a very long etcétera.

El otro aspirante que no cumple los requisitos del estatuto es Gibrán Ramírez Reyes. Surgió misteriosamente (no se sabe que el partido lo haya designado o comisionado para ello) como uno de los voceros de la campaña de 2018, aunque desde antes tenía muchos espacios en Milenio y Televisa. Encontramos el origen de estos espacios en sus antecedentes familiares y no en su trayectoria, aunque una vez en ellos, demostró una razonable capacidad para debatir contra los telectuales de la derecha que jamás invitarían ni se enfrentarían en abierto debate con los que construyeron el proyecto alternativo de nación. Eso dio a Ramírez cierta notoriedad, inflada por los medios. Además de esos contactos familiares, Ramírez formó parte de un grupo llamado Democracia Deliberada, cuyas posiciones teóricas surgen de las que reproducen el ITAM y el CIDE. Hay que recordar que quien lo llevó a la administración pública fue Germán Martínez, cuyas posiciones elogió y respaldó durante meses. No sobra señalar que cuando expliqué en las redes sociales estos antecedentes (y otros), fácilmente verificables, Ramírez Reyes reaccionó con una falta de madurez que demuestra, sin duda, su falta de sensibilidad para un cargo de las características del que aspira.

Ramírez suele decir que estuvo en la construcción de las juventudes de Morena y no sólo como vocero en los medios que habían establecido un cerco informativo contra el movimiento. En estos días hice un sondeo entre quienes construyeron la red nacional de jóvenes de Morena desde 2012: casi todos coinciden en que nunca lo vieron en el trabajo real, y que es un #telecandidato.

Como en 2017, sigo convencido de que es necesaria la pluralidad en el gobierno y el movimiento. Que Delgado y Ramírez sigan en el gobierno. Pero para presidir el partido que debe refundarse para ser capaz de respaldar al gobierno, formar cuadros, construir la cultura política, ser correa de transmisión entre pueblo y gobierno, y garantizar que se produzca la Cuarta Transformación y que ésta no sea sólo un sexenio de respiro, se requiere trayectoria, coherencia, capacidad política y lealtad a los principios.

