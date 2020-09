Es sobre este paradigma teológico –el Jardín en Edén, que, a pesar de estar presente desde el inicio en una posición eminente en la reflexión teológica, ha sido tenazmente colocado en los márgenes de la tradición del pensamiento en Occidente– que la presente investigación se propone trazar una sumaria genealogía. Mientras el Reino, con su contraparte económica-trinitaria, no ha dejado nunca de influenciar las formas y las estructuras del poder profano, el Jardín, a pesar de su constitutiva vocación política (había sido plantado en Edén para el feliz habitar de los hombres) ha permanecido sustancialmente extranjero a todo ello. Aun cuando, como ha ocurrido muchas veces, grupos de hombres han buscado en él la inspiración para un modelo de comunidad decididamente heterodoxa, la estrategia dominante ha tenido el cuidado de neutralizar las implicaciones políticas. Y, sin embargo, como la hipótesis de Fraenger sugiere, no sólo no es posible separar el Jardín del Reino, sino que se han entrelazado tan frecuente e íntimamente, que es probable que una investigación sobre sus entrecruzamientos y sobre sus divergencias terminara por rediseñar, de forma significativa, la cartografía del poder occidental.

Por lo tanto, no es sorprendente que Fraenger, justo al inicio de su investigación, sustituya discretamente el título tradicional –El jardín de las delicias– por la rúbrica inédita El Reino milenario (das tausendjährige Reich): “El Reino milenario, en Madrid, conocido hasta ahora como El jardín de las delicias…” (p. 19). Que un título que reenvía a un tema teológico-político –el Reino– sea de esta forma estrechamente asociado a la morada de Adán en el paraíso terrenal no es, sin embargo, algo que se da por supuesto.

▲ El filósofo italiano Giorgio Agamben (Roma, 1942). Foto cortesía Sexto Piso

1.2. La historia de la palabra paraíso , que nos suena tan familiar, es una sucesión de préstamos de una lengua a otra, como si el término extranjero por alguna razón fuera considerado intraducible o se quisiera a toda costa evitar su equivalente obvio. El término griego paradeisos, que el latín transcribe como paradisus y que aparece por primera vez en Jenofonte es, de hecho, según los léxicos, una copia del avéstico pairidaeza, que designa un amplio jardín amurallado (pairi significa entorno y daeza muro ). Es posible que copiando el término iraní en lugar de usar el vocablo griego para jardín , kepos, Jenofonte –como hacen todavía hoy los especialistas, cuando dejan sin traducir los términos exóticos de la lengua extranjera de la que son doctos– quisiera hacer ostentación de su conocimiento de las cuestiones persas, lo que parece importarle mucho. Es cierto que no podía imaginar que su neologismo greco-iraní estuviese destinado a proveer a la teología cristiana de uno de sus términos técnicos esenciales y al imaginario de Occidente de uno de sus más obstinados fantasmas. En esa especie de novela etnográfica que es la Cyropaedia, llama paradeisos al jardín en el que Astiages, el abuelo de Ciro, cazaba animales salvajes. Al convertirse en rey, Ciro ordenó a sus sátrapas plantar paradeisoi, de forma que los nobles de su séquito, al ir a cazar, se ejercitaran en el combate, “porque consideraba la caza la mejor preparación para la guerra […] y cada vez que estaba obligado a quedarse en su palacio, cazaba las bestias que estaban en su paradeisos” (VIII, I, 34-38). No hay que olvidar que, si bien en su primera aparición en la lengua griega el paraíso tiene relación con la caza y la guerra, es en el Oeconomicus, una obra que tuvo gran difusión en la cultura griega, donde Jenofonte describe un paradeisos más semejante al que se convertiría en paradigma del Jardín occidental. Según lo referido por el espartano Lisandro, Ciro el Joven le había mostrado su paradeisos en Sardi, donde los árboles estaban plantados a distancias uniformes según líneas perfectamente rectas, con tal geométrica armonía y tal variedad y suavidad de perfumes que los acompañaban mientras paseaban , que Lisandro había exclamado: Te admiro, oh Ciro, por tanta belleza, pero admiro aún más a aquel que ha diseñado y ordenado todo esto . Yo he diseñado y ordenado todos estos árboles , le responde Ciro, “y muchos los he plantado yo mismo (ephyteusa autos)” (ibid., 4, 20-23).

1.3. El acontecimiento absolutamente decisivo para la historia del término fue la elección de la Septuaginta o Biblia de los Setenta de traducir como paradeisos el hebreo gan en Génesis, 2, 8 (y otras ocho veces en los versículos siguientes): Kai ephyteusen kyrios ho theos paradeison en Edem ( Y Dios plantó un paraíso en Edén ).