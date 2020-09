La alfombra roja se mantendrá, pero no habrá público, por lo que este año no se podrán repetir las imágenes de cinéfilos pidiendo autógrafos .

En esta edición, estos espacios estarán restringidos al uso profesional, con reporteros gráficos que se ubicarán a lo largo de los recorridos respetando la distancia social , señala la organización.

Además del listado de medidas de seguridad –de las que todavía faltan muchas por enumerar, como la habilitación de programación online– el festival anunció que el cineasta Luca Guadagnino será el presidente del jurado de la sección oficial.

El director de Call me by your name, con la que ganó el Óscar al mejor guion adaptado y fue nominada a mejor película, encabezará al grupo de especialistas encargado de elegir al sucesor de Pacificado, el filme brasileño que se alzó con la Concha de Oro en 2019.

La película de apertura será Rifkin’s festival, de Woody Allen, una comedia romántica que se resuelve de un modo divertido tras narrar la historia de un matrimonio estadunidense que acude al Festival de San Sebastián.

La pareja, según describe el sitio web, “queda prendada del festival, así como de la belleza y encanto de España y la fantasía del mundo del cine. Ella tiene un affaire con un brillante director de cine francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad”.

En la selección oficial se encuentran Akelarre, de Pablo Agüero; Asa ga kuru, de Naomi Kawase; Été 85 (Verano del 85), de François Ozon; Passion simple, de Danielle Arbid y, entre las proyecciones especiales, se exhibirán Patria, de Aitor Gabilondo, y We are who we are, de Luca Guadagnino.