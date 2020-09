Afp, Sputnik, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 4 de septiembre de 2020, p. 32

Ginebra. La investigación de un comité independiente de evaluación sobre la gestión global de la pandemia del nuevo coronavirus, una de las peores crisis sanitarias en el planeta, comenzó ayer, con la promesa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dar pleno acceso a sus archivos.

Entre las 11 personalidades seleccionadas que integrarán este grupo de evaluación, presidido por Helen Clark, ex primera ministra neozelandesa, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta liberiana, figuran Ernesto Zedillo, ex presidente mexicano; David Miliband, ex canciller británico; Preeti Sudan, ex ministro de Sanidad de la India; Michel Kazatchkine, especialista francés en sida, y Joanne Liu, ex titular canadiense de la organización Médicos sin Fronteras, quien fue criticada en la epidemia de ébola en África.

La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver, podremos hacerlo , afirmó Clark en videoconferencia al presentar al equipo de trabajo.

Los expertos evaluarán sobre todo la eficacia de las medidas tomadas por los países y la OMS ante el Covid-19, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. El grupo realizará su primera reunión el 17 de este mes, presentará un informe de una primera etapa sobre la investigación en octubre y publicará su reporte final en mayo, durante la 74 sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias, respecto del uso de cubrebocas o las formas de transmisión del coronavirus.