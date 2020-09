Sarah Lunnon, integrante de Extinction Rebellion, advirtió que no actuar sobre el problema climático tendrá un impacto catastrófico en el futuro de la humanidad.

Cientos de manifestantes se reunieron cerca de la sede del Parlamento para exigir a los legisladores, que apenas regresaron a sesionar, su apoyo a un proyecto de ley por la emergencia climática. No hay planeta B . Queremos vivir , se leía en los carteles de los participantes.

Ap y The Independent

La protesta fue parte de acciones de desobediencia civil que tendrán lugar en esta capital, así como en las ciudades de Cardiff y Manchester.

Entre los actos programados por el grupo están un carnaval de corrupción que se llevará a cabo fuente al edificio del Tesoro, una caminata de la vergüenza cerca del Banco de Inglaterra, así como una protesta silenciosa afuera del Palacio de Buckingham.

El año pasado la policía reportó más de mil 700 arrestos durante la protesta de 10 días llamada levantamiento de otoño , organizada por Extinction Rebellion.