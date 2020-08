▲ Sergio Alejandro Suárez Velasco El Simpatías, Héctor Lechuga y Manuel El Loco Valdés, reparto de Ensalada de locos. Foto Jesús Téllez

Entre infinidad de apuestas, se recuerda aquella de 2002, cuando El Loco pagó la deuda de honor que contrajo con Corona con un semidesnudo frente a la puerta de los leones en el Bosque de Chapultepec, luego de que los azulcremas perdieron un clásico frente a las Chivas del Guadalajara.

El actor dijo en alguna ocasión a este diario, a propósito de la cinta El regreso al país de nunca jamás: Se trata de que los niños de uno a 102 años se identifiquen y vuelvan a serlo. Los pequeños lo que necesitan es no tener violencia, la cual ven en la vida diaria, en el tráfico, en las noticias; no tiene nada de malo tratar de guardar inocencia en el alma, creer en la gente, que hay quienes no están maleados. Lo malo es no querer asumir la vida con responsabilidad .

Manuel El Loco Valdés tuvo 12 hijos, entre ellos el actor Marcos Valdés, el cantante Cristian Castro y Alejandro, quien falleció el año pasado y estuvo pendiente de su padre.

Una vida plena y exitosa

Este viernes, su hijo Manuel leyó a la prensa un comunicado de la familia en la agencia funeraria de Sullivan: “Don Manuel Valdés ha partido a los 89 años de una vida plena y exitosa. Rodeado de la familia con mucho calor y cariño. Ya estás con quien se te adelantó; seguramente hay fiesta. Un hombre brillante, inteligente y generoso, que logró conquistar un sitio en el púbico, a quien siempre llamó ‘mi familia’… Descansa y sigue dando ese maravilloso buen humor y simpatía. Te amamos siempre”.

Desde temprana hora, familiares, amigos, colegas, instituciones y organismos lamentaron el deceso del humorista. Marcos Valdés escribió en su red social: Mi amado padre, gracias por enseñarme tantas cosas y mostrarme el camino de la lucha y positivismo, por enseñarme a luchar por mis sueños y decirme que soy muy capaz . Pedro Valdés Larrañaga externó: Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso .