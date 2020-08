S

i los cálculos gubernamentales no fallan, entre 2023 y 2024 México retomaría la autosuficiencia en producción de gasolinas y diésel (algo no registrado desde la década de los 80), de tal suerte que el larguísimo cuan costosísimo periodo de importación de combustibles pasaría a formar parte del tétrico inventario de los malos recuerdos neoliberales.

El presidente López Obrador se dio una vuelta por la refinería de Cadereyta, Nuevo León (las más joven del sistema nacional de refinación, inaugurada en 1979), y allí anunció que en 2023 estará en operación la nueva planta productora en Dos Bocas, Tabasco, para procesar 340 mil barriles adicionales, con lo que el país tendrá una capacidad de refinación de un millón 530 mil barriles por día, y pensamos poder ampliarla con un nuevo tren de refinación en Cangrejera. De modo que, para finales del gobierno, 2023, 2024, vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas y de diésel, vamos a dejar de comprar estos combustibles en el extranjero .

Solo así, dijo el mandatario, “vamos a lograr la autosuficiencia en la producción energética, porque es garantizar nuestra soberanía nacional. Nada más pongámonos a pensar qué hubiese sucedido si cuando quisieron jugar a las vencidas los que se dedicaban al robo de combustible, que se robaban 80 mil barriles diarios… Aprovecho para decirles que ya se redujo ese robo en un 96 por ciento de lo que se robaban, si ustedes recuerdan, hubo resistencias y hubo sabotaje, nos rompían los ductos para dejarnos sin abasto de gasolinas”.