Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 8

El cineasta mexicano Arturo Ripstein recibió de forma virtual este martes, de la mano del Festival de Cine de Málaga, el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy.

Ripstein participó en un encuentro virtual con el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, en el que remarcó su pasión por la técnica del blanco y negro y el plano secuencia en sus películas.

Ripstein también participa en esta vigésimo tercera edición del certamen cinematográfico con la película, El diablo entre las piernas, que compite en la sección oficial.

Juan Antonio Vigar ha presentado al cinéfilo mexicano describiéndolo como un director fundamental , no sólo del cine mexicano, sino también del contemporáneo a escala mundial. Ripstein destaca por hacer un cine muy peculiar, basado en la minuciosidad de sus guiones. Un cine realmente interesante que profundiza en las emociones y en los sentimientos y que para algunos puede llegar a ser hasta incómodo .

Es un verdadero honor hacerte entrega de este premio en estos tiempos tan difíciles , remarcó el gestor cultural, Juan Antonio Vigar.

Arturo Ripstein, quién ha asegurado que lleva 160 días encerrado en casa, ha mostrado su malestar por no haber podido asistir a Málaga a disfrutar de forma presencial el festival. Es una gran tristeza no poder estar con vosotros. Que me den una Biznaga es como cuando uno se pone a pensar en qué más le queda por hacer en esta vida .

Durante el encuentro virtual, el director habló de su cine como una forma de verse a sí mismo, aunque ha admitido que, a sus 76 años de edad, no ha logrado conocerse bien. Conocerse a uno mismo es uno de los grandes enigmas de la historia . Ripstein ha dicho que se limita a cumplir con su vocación, la cual lleva practicando desde muy joven, pues es hijo del productor Alfredo Ripstein. Mi trabajo y pasión por el cine me han dejado momentos de lujuria y éxito, pero muchas más frustraciones y fracasos .

El cineasta también habló de su forma de trabajar remarcando dos fases en el proceso de creación de una película. Por un lado, el argumento y el guion; y por otro, cómo se va a rodar esa cinta.