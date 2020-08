Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 7

El tránsito de su juventud a la madurez lo dio en una década, de sus 25 a 35 años, tiempo en el que Julia de Castro (Ávila, 1984) gestó, desarrolló y sepultó dentro del undergraund madrileño uno de sus más grandes proyectos profesionales: De la Purissima, donde mezcló el cuplé y jazz, junto con ritmos contemporáneos extraídos de la música electrónica y el pop, siempre acompañada por el contrabajista Miguel Rodrigáñez.

Después de esos 10 años, la cantante, compositora, actriz, feminista, historiadora del arte, escritora y activista, publicó el 26 junio pasado La historiadora, su primer disco solista en el que hace referencia a la capacidad de la artista para narrar desde la soledad, todos los acontecimientos relevantes que la han forjado en su vida como mujer.

Trabajo con una metodología que no responde a una voluntad pensada, sino de aquello que va naciendo. Tengo la suerte de no responder ante algo muy mediático o que se me exija desde alguna parte , sostiene De Castro en entrevista con La Jornada.