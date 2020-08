De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 7

No sé si alguna vez te han llamado p... , cuestiona Danielle Haim, pero es intenso. Me han llamado así después de defenderme en este negocio por sentir que algo no estaba bien. A muchas mujeres las han llamado así , suspira.

Las hermanas Haim han estado lidiando con pequeñas y grandes agresiones, y todo lo que hay en medio, por casi una década. De niñas tenían una banda de covers llamada Rockinhaim con sus padres. Alana (guitarrista, tecladista y vocalista), Este (bajista y vocalista) y Danielle (voz principal y guitarrista) formaron Haim en 2007. Pero no fue sino hasta 2012, después de que se fueron de gira con Julian Casablancas de The Strokes, que se dieron cuenta de que tenían verdadero potencial.

Para 2013, Haim publicaba su primer álbum, Days are gone, una emocionante mezcla entre pop, rock clásico y R&B contemporáneo, que les valió una nominación al Grammy por Mejor Nuevo Artista.

De todas formas siguieron siendo subestimadas. Las acusaron de no escribir su propio material, fueron cuestionadas con condescendencia por periodistas hombres y batallaron para que las pusieran en las estaciones de radio de rock por ser consideradas muy pop . El patrón continuó en su siguiente disco Something to tell you, y ahora en el tercero llamado Women in music pt III (Mujeres en la música parte 3) , han decidido encarar directamente el asunto.

El disco es una mezcla de rock, funk y calypso

Llamamos nuestro álbum así porque no queríamos que nos hicieran preguntas estúpidas , explica Danielle a The Independent por medio de una videollamada. Danielle y Alana están juntas, Este llama desde algún otro lugar en Los Ángeles, aislándose de manera más rigurosa que sus hermanas porque como diabética está en una categoría de riesgo alta. Women in Music Pt III es, tal vez, su mejor trabajo hasta ahora. Es una mixtura californiana de rock setentero, funk y calypso, con feroces coros y letras.