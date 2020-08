A

los siete años empezó a pintar laminitas impulsado por Chucho Reyes Ferreira, quien le enseñó en su casa, mediante libros de arte y antigüedades, a entender lo hermoso . El gusto que adquirió por el arte le permitió inventar con Luis Barragán un pasatiempo en su adolescencia: Me enseñaba un libro con imágenes escultóricas o de pintura para preguntarme sobre estilos, épocas y autores, y como yo me sabía de memoria miles de cuadros y esculturas, acertaba . Después, a los 14 años, Juan Soriano decidió formalmente pintar. El artista, que a decir de Juan García Ponce logró unir en sus obras la extrema animalidad con la absoluta espiritualidad, nos habla de sus experiencias con la pintura, de los prejuicios que existen en este arte, del fascismo de Picasso.

–¿Qué opinas de la pintura de nuestros días?

–Hace mucho ruido. Cuando entro a una sala de eso que llaman pintura moderna, en la mayoría de los casos oigo como un estruendo, como si de repente tocaran varias orquestas o grupos de mariachis con el afán cada conjunto de dominar a los demás. Yo creo que una obra, la que sea, si no provoca un silencio interior, no es buena.

–Pero dirán algo importante...

–Los pintores, cuando son pintores, siempre dicen cosas importantes, los que no dicen son los que se equivocaron de vocación. Yo en este sentido no sé todavía si erré mi camino. De lo que estoy seguro es de que si a alguno por azar le tocó ser pintor en el siglo que sea, y aunque su producción sea escasa, puede decir cosas maravillosas. Los que no llegan a ser pintores no dicen nada, sus obras desaparecen como la hierba o quedan como objetos curiosos, como han quedado muchas vírgenes del Renacimiento italiano, que valen sólo como antigüedades.