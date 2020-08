▲ El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema, que lo investiga por presunta manipulación de testigos, anunció ayer su renuncia al escaño de senador que ocupaba desde 2014. En una carta dirigida al Congreso, el ex mandatario denunció la violación de ocho garantías procesales y aseguró ser víctima de espionajes ilegales y dolosos , así como de filtraciones de su expediente a adversarios políticos y periodísticos . Esto anula cualquier expectativa de poder regresar al Senado , dijo. La cámara alta aceptó la dimisión en una votación relámpago. Con esta renuncia el proceso judicial contra Uribe podría salir de la sala de instrucción de la Corte Suprema y pasar a la Fiscalía General, si se establece que la indagatoria en su contra no tiene nada que ver con sus tareas de legislador. Imagen de archivo. Foto Ap