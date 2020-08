Periódico La Jornada

Domingo 16 de agosto de 2020

Apolíneo y dionisíaco recoge varios textos del filósofo y filólogo italiano Giorgio Colli (1917-1979), donde profundiza en la dualidad conceptual que ofrece Nietzsche de lo elevado y lo terrenal . Para Colli, el estudio de lo dionisíaco se ha realizado tradicionalmente desde una perspectiva más religiosa o artística que propiamente filosófica. En esta ocasión, Sexto Piso ofrece una edición en español, traducida por el catedrático emérito en filosofía de la Universidad de Barcelona, Miguel Morey. Con permiso de la editorial, ofrecemos a nuestros lectores un fragmento del libro.

Primera parte La filología ya no está muerta

I. El filólogo