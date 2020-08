Sobre su futuro, Setién no supo pronosticar nada, a pesar de tener dos años de contrato. Ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. Eso no depende de mí, hay que tener una reflexión como corresponde. Teniendo en cuenta la situación y la importancia que supone para muchas cosas y para el Barça esta derrota tan humillante , concluyó.

“Necesitamos reflexionar y hacer los cambios requeridos, no hablo en particular de un entrenador y de jugadores, sino de toda la estructura

No se puede competir así, no es la primera, la segunda ni la tercera vez, creo que ahora sí tocamos fondo y no vamos por buen camino, lo cual se demuestra en la cancha , advirtió el cuatro veces monarca de la Champions con los culés, quien además dijo estar dispuesto a dejar el club si es necesario para que venga sangre nueva .

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, comentó: “Ha sido un desastre. Ahora toca la toma de decisiones, algunas ya las teníamos pensadas antes de la Champions y las ejecutaremos. Prefiero no hablar, no hay que determinar en caliente. Esta derrota es durísima, lo lamento por los socios y aficionados, no hemos sido el equipo ni el club que representamos”.

El técnico del Bayern Múnich, Hansi Flick, expresó: Simplemente formidable. Tengo que felicitar al equipo, por la intensidad, cuando hemos marcado cinco o seis goles, seguido a fondo .

Thomas Müller, autor de un doblete y elegido mejor jugador del encuen-tro, mencionó: Hicimos anotaciones como si estuviéramos en un sueño. Estamos eufóricos, es evidente, esto es algo muy especial. Vamos a necesitar varios días para darnos cuenta. Pero a partir de mañana tenemos que concentrarnos de nuevo .

Consideró que su club fue mejor en este partido incluso que la selección de Alemania en el recordado triunfo 7-1 sobre Brasil en las semifinales del Mundial 2014.