La agrupación Unión Diversa manifestó que el homicidio de Jonathan hizo evidente la violencia e inseguridad que se viven en Jalisco, pero también la falta de protocolos para crímenes de odio por orientación sexual en el estado . Asimismo, demandó que las autoridades agoten esta teoría.

Consideró que el protocolo de feminicidio asignado al caso no es aplicable, ya que el compañero no se identificaba como mujer trans , y por lo general los atentados contra minorías sexuales en Jalisco no se investigan con este criterio.

El miércoles, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís dio a conocer que hay tres líneas de investigación: crimen de odio y crimen pasional, ambas relacionadas con la preferencia sexual de Santos, y una tercera referente a robo.

Ante la representación del estado de Jalisco en la Ciudad de México, activistas de organizaciones como LGBTTI México y la Coalición Mexicana LGBTTTI, entre otras, demandaron justicia para el estudiante, que se investigue el asesinato por razones de odio y se capture a los responsables.