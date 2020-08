Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. a12

Lexington. Tras seis meses apartada de las canchas por la pandemia de coronavirus, la tenista estadunidense Serena Williams regresó ayer con una victoria frente a su compatriota Bernarda Pera (60 del ranking) en la primera ronda del torneo WTA de Lexington, Kentucky.

Williams (nueve de la clasificación), quien no competía desde su participación en la Fed Cup en febrero, tuvo que sobreponerse a un primer set en contra para vencer por 4-6, 6-4 y 6-1 a Pera en dos horas y 15 minutos.

En Lexington, primer torneo de la WTA en Estados Unidos tras la suspensión de la temporada en marzo por la pandemia, Williams se supo adaptar al nuevo y silencioso entorno de juego sin espectadores en las gradas.

Era una atmósfera muy tranquila, realmente relajada , dijo Williams, de 38 años. No puedo decir que me haya disgustado. No me importó en absoluto. He pasado por tantas cosas en mi carrera y esta fue totalmente diferente , agregó.