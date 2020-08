Juan Manuel Vázquez

Un millón de dólares para un bo-xeador pequeño era una locura. Esas cantidades se las llevaban los estelares en pesos más grandes. No un peleador de apenas 1.55 metros de estatura, carnicero en Ciudad Nezahualcóyotl. Humberto Chiquita González cobró esa cifra en 1993, cuando enfrentó a Michael Carbajal. Un suceso económico en ese negocio que difícilmente se ha repetido hasta estos días.

Hace cinco lustros se retiró del boxeo cuando no tenía ni 30 años. No quiso más. Ahora, en medio de una pandemia, el carnicero de Ciudad Neza regresará al cuadrilátero para sostener un combate de exhibición ante el ex campeón mundial Daniel Zaragoza, ambos integrantes del Salón de la Fama y preocupados por la situación de desempleo de tantos peleadores. Una función a puerta cerrada el viernes 14 de agosto, cuya transmisión en redes sociales será por sistema de pago; la de los ex monarcas, sin embargo, podrá verse en televisión abierta.

Pensamos que así podemos atraer más gente para que pague la función , explica González; los boxeadores tienen meses sin llevar dinero a casa, con esto queremos que ganen un sueldo y hacer más peleas para que puedan trabajar .

En este momento se alistan un par de combates de exhibición. En septiembre será el tercer encuentro de Julio César Chávez ante Jorge Travieso Arce, y en Estados Unidos Mike Tyson también regresará contra Roy Jones. Todos con propósitos benéficos.