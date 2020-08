U

na cinefilia sin obstáculos. Tal vez una de las lecciones que dejará la contingencia sanitaria será la forma en que las plataformas digitales, algunos festivales de cine internacionales y diversas instituciones culturales han sabido compensar la escasez de propuestas de exhibiciones presenciales en salas de cine y cineclubes. Desde las notables iniciativas de Ambulante o Nuestro Cine MX, en FilminLatino, o el programa We Are One, que reunió ofertas de varios festivales, hasta el sorprendente perfil bajo actual de la Cineteca Nacional en México, cuya propuesta en línea se limita a brindar cursos y a compartir cápsulas especiales o recorridos virtuales , la respuesta artística a las contrariedades que provoca la pandemia ha sido contrastada, pero en lo general, muy estimulante. En otros países la efervescencia ha sido aún mayor: consúltense, a manera de ilustración, algunos sitios internacionales abiertos para todo público, como www.cinemathequefrancaise.fr o troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2. No hay falta de incentivos para el goce cinéfilo, excepto para quienes todavía no se deciden a buscarlos.

Como muestra de la persistencia de los compromisos culturales, el Instituto Goethe, en colaboración con la plataforma digital FilminLatino, celebra en línea la edición 19 de la Semana de Cine Alemán en México, que tradicionalmente proyectan la Cineteca Nacional y varias salas comerciales. En esta ocasión se propone, del 4 al 16 de agosto, de manera gratuita, una selección de 12 películas, la mayoría de ficción, estrenadas en festivales como la Berlinale, el Filmfest Múnich, el Schlingel o el Dok Leipzig. De los títulos propuestos, y de los seis disponibles, es posible destacar dos realizaciones notables: Vale la palabra dicha (Es gilt das gesprochene Wort, 2019), de Ilker Çatak, y Mi final. Tu comienzo (Mein Ende. Dein Anfang, 2019), de Mariko Minoguchi. Otros dos títulos muy esperados son Cuando Hitler robó el conejo rosa (Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl, 2019) y el documental 800 veces solitario: un día con el cineasta Edgar Reitz (800 mal einsam: ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz, 2019).