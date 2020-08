E

l misterio de la vida empieza con el misterio de la fiesta.

Celia Chávez de García Terrés cumplía 90 años. Con tiempo nos invitó a muchos de entre sus muchos amigos a la celebración. Con tiempo y entusiasmo algunos aceptamos, gustosos. Y lustramos nuestros zapatos, para plantar sin mancha los pies sobre la tierra, y planchamos nuestra ropa de fiesta y cruzamos los dedos, que todo salga bien, a medio día del sábado 14 de marzo de 2020, en la Ciudad de México, en una casa, un jardín, que no eran donde Celia llevaba la vida invitándonos a reunirnos, siempre a celebrar, ya fuera esto o aquello. Celia ha sido, desde antes de que yo la conociera, y yo la conocí hace más de medio siglo, la maestra de la celebración. Solía situar sus celebraciones, cualesquiera que fueran, en su casa de las Lomas, en la Avenida Reforma esquina con Monte Líbano, una casa grande en medio de un jardín frondoso y bello que Celia cuida con sus manos y ama con el corazón, un jardín sólo comparable con el de Meche Oteyza, que también cuida el suyo personalmente. Sueñas el jardín de Celia y te ves en él rodeada de plantas, de flores, de amigos, todos con ánimo festivo, inspirado por Celia, que celebra la vida me parece que desde que nació, bien dispuesta, alegre, con los brazos abiertos. En esta ocasión, celebraríamos no en su casa sino en la de Claudia Walls, más lejana para W y para mí, y también para Elena Poniatowska, que vivimos en Chimalistac. Así que pasamos temprano por Elena para llegar juntos y a tiempo a la cita, en donde Celia nos esperaba, ahora con expectativa redoblada, pues, entre el día en que giró sus invitaciones y la fecha de la fiesta, se interpuso, en la vida del mundo entero, la pandemia del Covid-19 que, por lo pronto, a los invitados que aceptamos la invitación, nos impediría abrazar a Celia y celebrarla con la emoción y la efusividad que sus 90 años de vida, con su don de la amistad, merecían.