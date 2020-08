Europa Press

Madrid. Better Call Saul ha sido un éxito y no ha necesitado a los protagonistas de Breaking Bad para firmar seis exitosas temporadas. Sin embargo, son muchos los fans que esperaban ver a Walt (Bryan Cranston) y Jesse (Aaron Paul) en el spin-off, y aunque por el momento parece que no hay planes, Cranston ha asegurado que no dudaría en volver a la franquicia.

Yo lo haría si Vince Gilligan y Peter Gould, que son coproductores ejecutivos, quisieran que lo hiciera. Lo haría sin dudarlo. Pero aún no ha ocurrido, te lo puedo asegurar, ya veremos. No lo sé. ¡Queda una temporada más y veremos qué pasa! , dijo el actor durante una entrevista con Collider.