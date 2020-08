La mirada en tiempos Covid es una pieza compuesta con material de archivo de diversos medios: de fragmentos de Un perro andaluz, de Black Mirror y de casi 80 fuentes desfilan en el filme, arropados por una voz en off acorde con lo que muestra la pantalla. Me parece una luz de esperanza recobrar las enseñanzas de la gente que ha utilizado la imagen para preguntarse temas mucho más esenciales. En estos momentos, todos nos estamos enfrentando a los temas fundamentales de la vida: la muerte, el cuerpo, la soledad, la distancia, la sexualidad, Dios .

–A nivel de imagen, ¿cuáles serían las respuestas?

–Creo que el deber de los cineastas, no del mundo del entretenimiento, es que se siga tratando de que el cine plantee preguntas, pues en este momento, tanto por la pandemia como por los retos que nos vienen, lo que nos une es una sensación de incertidumbre caótica y angustiante. Y ahora sí, es para todos.

Ante la pregunta de qué quiere mostrar La mirada… Busto expresa: “Para mí es una exploración de la historia del cine a través de la crisis que estamos atravesando. Es una carta de amor a nuestras próximas posibilidades de filmar. De regresar a un set, de contar historias; todo esto nos va a permear y va a ser interesante ver historias a las que nos enfrentamos. No precisamente con la pandemia. Trabajé mucho desde la yuxtaposición de presente y futuro, que estos aparentes opuestos tengan una relación complementaria y que el equilibrio en este caos consiste en no irse al extremo de uno ni de otro.