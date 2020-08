Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 8 de agosto de 2020, p. a11

La que será la primera competencia para el atletismo mexicano se mantiene en suspenso por la pandemia del coronavirus en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, que inicialmente estaba programado en marzo y se cambió para el 17 de octubre en Gdynia, Polonia.

El representativo integrado por José Luis Santana, Juan Joel Pacheco, Jesús Arturo Esparza, que tienen la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio trasladados al siguiente año, y Juan Luis Barrios, así como Brenda Flores, Úrsula Sánchez, Daniela Torres y Andrea Ramírez, confirmaron hace una semana su deseo de asistir , dijo Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).