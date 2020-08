No podíamos parar el dinamismo del sector cultural , señaló Giovana Jaspersen en entrevista. Foto Secretaría de Cultura de Jalisco

Juan Carlos G. Partida

Viernes 7 de agosto de 2020, p. 2

Guadalajara, Jal., En tiempos de pandemia la promoción de la cultura no se debe detener, aunque sí tiene que reinventarse, apuntó la secretaria de Cultura de Jalisco, Giovana Jaspersen, quien ha ido adecuando la actividad de la dependencia al aislamiento social con un programa al que llamó Cultura en Resiliencia, el cual, con 53 millones de pesos, abarca apoyo económico directo a los artistas y a nuevas modalidades de difusión y creación.

A raíz de las restricciones para acudir a museos, salas de conciertos, teatros, galerías y otros espacios artísticos, se hizo una revisión de las diferentes partidas presupuestales de la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ) para que los recursos que no se iban a ejercer, por tratarse de actividades que no se podrían llevar a cabo, no fueran retirados.

No fue posible del todo: hubo recortes sustanciales, como 13 por ciento al presupuesto general de la dependencia este año –poco más de 49 millones de pesos–, pero la presión de la comunidad cultural inconforme con los recortes y la gestión de Jaspersen lograron que las afectaciones fueran para los recursos operativos de la dependencia y que los apoyos directos a la creación se ampliaran.

No podemos solucionar la situación económica (de los artistas), pero buscamos generar un fondo de solidaridad como tal, que sólo se compromete a que a través de ellos su comunidad inmediata pueda seguir teniendo acceso a las artes , refiere Giovana Jaspersen en entrevista.

En primera instancia se resolvió un fondo de 20 millones de pesos para apoyar con 8 mil pesos a 2 mil 500 artistas, y los beneficiados se han encargado de dar conciertos en azoteas, de mostrar su obra en balcones, de ofrecer conferencias o recitales en línea, todo con el objetivo de que el sector no se detenga .

No era dinero que alcanzara para una comunidad estimada en 60 mil creadores en todo el estado, por lo que la SCJ incrementó 10 millones de pesos, lo que hizo que el apoyo se extendiera a 3 mil 750 beneficiarios hasta ahora.

No podíamos parar el dinamismo del sector; sabemos que habrá una crisis de público, que no se podrá consumir ni producir cultura de la misma manera, pero si el sector se hubiera detenido, hubiera sido más complicado , explica.

Generar nuevos escenarios

La funcionaria estatal dijo que ante esta situación era necesario reinventarse, obtener escenarios públicos en la calle, en las fachadas de las casas, con públicos que transitan una avenida.