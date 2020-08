Es donde he mostrado la mayor tolerancia y he discutido lo esencial, sin duda. A la hora de comer hay momentos para la profundidad, para argumentar, para los matices, que se vuelven importantes.

¿Cómo hacer que la gente que no se informa o que no aborda esas reflexiones se dé la oportunidad de hacerlo? Se le preguntó.

No es un esfuerzo periodístico, porque es muy parcial. Acá hay un punto de vista que traemos a la mesa. Buscamos que esas opiniones puedan transformarnos y, de alguna manera, cuestionar nuestro punto de vista con el encuentro que se da con distintas posiciones contrastantes que te dan introspección y te permiten la confrontación contigo mismo.

Conversación horizontal

Ejemplifica: En la mesa del tema de feminicidios, por más que tenía una postura clara y ganas de llevar ese debate a un foro grande, terminé confrontándome con las pequeñas cosas en las que había participado. Por ello, lo interesante, para mí, era que les pasara algo a los comensales; que las y los invitados que se sentaran, vivieran un proceso interno luego del encuentro .

Diego Luna propuso a sus invitados una conversación en un nivel horizontal, en la que no sólo está la de quien tiene que decir algo, sino también la de quien escucha. En la discusión nacional lo que estamos volviendo evidente es que todos quieren hablar, pero nadie quiere escuchar, y, para mí, es esencial recordarnos esa capacidad de al menos intentar entender al prójimo .

Espacio para disentir

El centro de la mesa de comida es tan democrático que le pertenece a todos, pero también hay espacio para no coincidir. El hecho de habernos escuchado en el programa nos recuerda que hay tiempo también para disentir, si no, viviríamos en una sociedad insana, porque estaríamos obligados a pensar como los otros, y acá la celebración es en nuestras diferencias. Hay opiniones contrastantes, pero tampoco es un programa periodístico, entonces, hay voces que no queremos, que son tóxicas y a las cuales no me interesa dar foro. La idea de los contrastes en las opiniones era que se complementaran y aspiraran a un debate inteligente .

Diego reconoce que hay un sarcasmo tácito en el nombre del programa, pero también está implícito el pan, como ese elemento que nos hace sentar en la misma mesa, y el circo, que viene de mi pensamiento en el teatro, donde crecí. Está de igual forma esta idea de que a los mexicanos siempre nos han dado pan y circo, pero también viene la remembranza de que un lugar ya no es igual cuando un circo se va del sitio (donde presentó sus funciones) .

En uno de los episodios del viernes, grabado ya en pandemia, la reunión es en la lejanía: cada uno de los invitados come y opina desde su casa.

El productor Luna comenta sobre la situación que vivimos: vino a subrayar las cuentas pendientes que tenemos. Las cosas que hemos decidido ignorar y hoy son evidentes. El problema no es un virus, sino el recordatorio que hizo de que estamos enfermos. La mesa te conecta con eso de lo que hemos huido y, en esta pandemia, si no eres consciente del México rural en el que vives, o si no sabías cómo vivían tus vecinos, ahora lo tienes que saber .

Pan y circo, mañana, por Amazon Prime Video.