De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de agosto de 2020, p. a12

Después de convertirse en el primer piloto en dar positivo por Covid-19 en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez anunció que su caso es asintomático, ya que no ha presentado ninguna molestia, incluso el mexicano ocupa su tiempo, entre otras cosas, para seguir entrenando de forma aislada. “Estoy bien gracias a Dios. No he tenido nada de síntomas. Así paso mis días: entrenando, iPad, tele, teléfono y cocina. Sí, han sido largos…¡pero con ganas de regresar muy pronto!”, escribió el tapatío en Instagram junto a unos videos en los que se le ve ejercitándose. Es un hecho que Checo no correrá tampoco este fin de semana en la Gran Bretaña.