Ante ese panorama, optó por desarrollar sus cualidades musicales y técnicas mediante la enseñanza, la cual ejerció hasta sus últimos días, convirtiéndose en un excelente pedagogo, catalogado por sus discípulos como el Obi-Wan Kenobi del piano , en alusión al personaje de la saga La guerra de las galaxias.

Gracias a un tratamiento experimental reanudó su carrera a dos manos tres décadas después y continuó ofreciendo recitales hasta casi el final de sus días, lo cual está plasmado en el documental Two Hands: The Leon Fleisher Story, de Nathaniel Kahn, nominado al Óscar en 2006.

Con la colaboración de Anne Midgette, Fleisher publicó sus memorias en 2010, tituladas My Nine Lives: A Memoir of Many Careers in Music, texto que recorre la depresión que sufrió al abandonar el piano, así como el amor por la música que lo rescató de la autodestrucción completa.