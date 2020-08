▲ Una transmisión en Instagram me cambió el humor y la percepción de esa herramienta, contó el músico. Foto Gabriel Machado

“Presentaremos un video en el que 20 músicos interpretan un éxito de Sui, resultado del proyecto #AméricaCantaSui, y hablaremos de lo que nos dejó esa experiencia. Será lindo ver como cantan juntos desde la distancia; interactuaré con los seguidores, puede haber una sorpresita como complacer a alguien si me pide una canción”, adelantó.

Decidí festejar mi cumpleaños en viernes, porque me gustan esos días, en realidad nací el 3 de agosto. La idea es sentir el teatro, tener la sensación de hacer pruebas de sonido, de participar con los músicos en vivo, pues con ellos trabajo desde hace más de 20 años , agregó el músico argentino.

“Me preparo mucho para el concierto; por la pandemia y todo lo que me tocó sentí que me quitaban las piernas, como mencionó Maradona; no había shows, cancelé mi gira por Estados Unidos y Europa”, contó el guitarrista.

Estrena el formato

Con el cierre de conciertos y salas debido a la pandemia por el coronavirus, muchos músicos optan por transmitir sus conciertos a través de Internet. Para Nito Mestre, es su primera vez.

“La semana pasada realicé una transmisión por Instagram para charlar acerca de mi cumpleaños, no me gustaba hacerlo porque siento raro ver sólo la pantalla, pero recibí unos mensajes divinos; me cambió el humor y la percepción de esa herramienta.

Existen lugares que para llevar nuestra música quedan lejos, transmitir los conciertos por Internet es una alternativa para llegar a esos lugares y a otros países; me parece que en el futuro se mezclarán las presentaciones con las transmisiones , sostuvo.

“Por supuesto que habrá pastel para celebrar y les pido a quienes estén presentes (virtualmente) también lo hagan, desde su casa tomemos algo juntos, esto para agregar una enorme cuota de esperanza en esta situación, falta poco para que nos volvamos a abrazar.