La SSC precisó que las indagatorias continúan en la FGJ, que determinará si hay evidencias que lleven a algún elemento policiaco al ámbito penal; además, el Gobierno de la Ciudad de México no investiga a ningún alto mando policial por el atentado que sufrió García Harfuch.

Por los resultados de la investigación, la SSC no realizó cambios en los nombramientos de los mandos del sector Chapultepec y Polanco ni existen uniformados suspendidos en sus labores.

La dependencia capitalina informó que la investigación interna, que se inició el 26 de junio, no halló indicios que llevaran a determinar irregularidades administrativas en las cadenas de mando a los elementos, inconsistencias en las fatigas ni datos relevantes en las frecuencias de radio que ameritaran dar vista a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.

La investigación, dijeron, continúa abierta en la FGJ y sigue la declaración de involucrados de manera directa e indirectamente en los hechos, donde tres personas perdieron la vida y cinco resultaron lesionadas, lo que ha derivado en la detención de 19 personas.

La FGJ solicitará seis órdenes de aprehensión contra otros involucrados a fin de ejecutarlas en el interior del país, con el apoyo de las autoridades estatales, indicaron.

Los elementos que lo acompañaban: el jefe de sector y personal involucrado de logística, operación y sistemas de comunicación han declarado, pero de eso a que haya una investigación o una sospecha sobre algún alto mando policial, no lo hay , aseguraron.

La indagatoria, puntualizaron, avanza, pero no está dirigida a alguien en específico, por lo que no vemos ningún riesgo dentro de la SSC. Hasta ahora no hay ninguna sospecha de ningún mando, sí después sale, conforme avance la investigación, será otra historia .