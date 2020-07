“Nosotros hicimos el pago de la cantidad que solicitó la Liga el pasado viernes en ventanilla, entregamos la documentación y nos invitaron a la reunión, así que llegué con la comitiva del equipo y nos dicen que no podemos asistir, porque no se ha visto reflejado el pago en la cuenta.

El presidente del conjunto jarocho, Francisco Hoyos, explicó que no se les permitió entrar a dicha reunión a pesar de que su equipo había cumplido con el pago de cinco millones de pesos para poder ser una de las franquicias fundadoras de la nueva Liga.

“Como es una cantidad elevada, el proceso no es de inmediato. El dinero tiene que pasar por una revisión por la ley federal de antilavado, así que el banco da aviso a la Secretaría de Hacienda y por ende no se ha visto reflejado. Ellos sabían ese proceso y me dijeron que con el voucher era suficiente”, detalló el directivo al portal Mediotiempo.

Asimismo, informó que Víctor Montiel, presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM), no detalló los motivos por los cuales no se les permitió ingresar a la asamblea.

A su vez, la LMB confirmó ayer la integración del club Morelos FC.