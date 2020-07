Rechaza aseveraciones sobre Unomásuno

l que suscribe, Naim Libien Kaui, presidente editor de unomásuno, se dirige a usted en relación con la publicación de la nota con el encabezado: “Descongelan cuentas a hermanos accionistas de Unomásuno”, en la edición, tanto impresa como digital, del 20 de julio, y con fundamento en la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, solicito se me permita ejercerlo, con el fin de precisar:

a) Que Unomásuno diario no tiene accionista alguno, por lo tanto, es impreciso por parte de sus reporteros Gustavo Castillo, Eduardo Murillo y César Arellano enfatizar que “Descongelan cuentas a hermanos accionistas de Unomásuno”, más aún cuando aquí no ha habido hermanos con cuentas congeladas .

b) Que, según se dice en el cuerpo de la nota, “...los empresarios Juan Manuel Abouzaid y su hermana Yamilé, accionistas de Unomásuno”... comento, una vez más que, no sólo Unomásuno no tiene accionistas, sino que desconocemos totalmente de dónde sus reporteros han obtenido tal información, la cual no sólo es imprecisa ¡sino falsa!

c) Que, por lo anterior se nos dé a conocer bajo qué instrumento notarial han podido obtener el que “los empresarios Juan Manuel Abouzaid y su hermana Yamile son accionistas de Unomásuno”, cuando esa aseveración es totalmente falsa.

Dicho lo anterior, y en atención de mi derecho de réplica, solicito que esta carta sea publicada íntegramente y a la brevedad, en los mismos espacios en que fue difundida la nota a la que me he referido: edición impresa y portal electrónico. Sin otro en particular.

Naim Libien Kaui

Gobierno debe impulsar alimentación saludable

Mantener la salud desde la infancia requiere de hábitos alimentarios saludables, inculcados en la familia. Al gobierno federal corresponde fomentarlo. Para ello debe establecer un programa integral que garantice la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo consigna el artículo 4 de la Constitución.

Si llega a cumplirse con este mandato del pueblo, la población estará menos expuesta a contagios epidémicos y enfermedades degenerativas.

La oportuna reseña de la periodista Laura Poy Solano (La Jornada, 26/7/20) se refiere al seminario virtual Generación pandemia: el futuro de la alimentación infantil. Contiene extractos de atinadas opiniones de especialistas.

La de la investigadora de la UNAM Laura Montes de Oca es muy pertinente; resalta que la mitad de la población, por ser pobre, consume productos baratos y de bajo valor nutricional (chatarra), hasta ahora no regulados de manera conveniente.