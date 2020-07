N

o me sorprende mucho que el amigo negara su candelabro de cristal. Parecer ser que gran parte de las comidas de Alfeizerao terminaban con la entrada de un toro bravo en el comedor. Por lo general, se trataba de un animal domesticado por el dueño de la casa, pero también sucedía que él mismo hiciera la bromita de cambiarlo.

Cuando regresamos a Sevilla, José Froes –hijo de Vitorino, casado con Josefina Morales de los Ríos, hermana de Asunción—puso a nuestra disposición la finca que heredara de su padre. Fue lo mejor que me podían ofrecer. ¡Qué suerte la mía pasar el invierno en Alfeizerao!

Mientras Asunción y Ruy arreglaban asuntos particulares, tuvimos que permanecer unos días en Lisboa. Vivimos en casa de José y Josefina Froes, en Junqueira. Menciono con especial cariño a esta familia y casa, que hoy es como si fuera mía. Los seis hijos del matrimonio se convirtieron en hermanos míos y los dueños me han recibido como a una hija más. Algo pródiga, es cierto, pues nunca sabían cuándo ni a qué horas aparecería en el umbral de su puerta.