E

ntre las muchas cosas que quedaron pendientes de decir en la columna anterior en torno a la personalidad del matador capitalino Raúl Ponce de León, está su gusto por realizar con inusitada frecuencia, en aquella gloriosa temporada de novilladas de 1969 en la Plaza México, la difícil suerte de recibir lo que a la postre le permitió ganar el Estoque de Plata de ese año, cuando el entonces empresario del coso, el doctor Alfonso Gaona, supo dar sólo 28 novilladas, muchas con el numerado lleno, no 12 desairados festejos para cubrir el requisito, como ocurre en décadas recientes. Ese 1969 Ponce de León hizo el paseíllo en la monumental de Insurgentes ocho tardes, saliendo a hombros de la enardecida multitud en varias de ellas, hubiera corte de orejas o no, pues la entrega recíproca es otra cosa, hasta convertirse en auténtico ídolo de la afición.

Pero como los artistas auténticos traen el arte a flor de piel, luego de deficientes administraciones y peores valoraciones por parte del imprevisor sistema taurino mexicano, Raúl, lejos de amargarse o darse a las lamentaciones comenzó a incursionar en otros campos, como la pintura y el canto, donde su sensibilidad y privilegiada expresión encontraron fluido cauce.

“Reynaldo Torres, mi amigo –evoca Raúl– quiso hacerme un óleo en el que doy un muletazo y mi petición fue que me permitiera ver cómo realizaba el cuadro. Aquello me subyugó y adquirí mis primeros pinceles y un viejo caballete. Y tuve que darme prisa, sobre todo después de que en el periódico leí el anuncio: ‘Se solicitan toreros’, cuando en realidad decía ‘Se solicitan torneros’. Luego, en mi primera visita al Museo del Prado tuve mi segunda ‘lección’, ahora a cargo de unos estudiantes de arte que realizaban copias de autores clásicos. Me pasé una tarde viéndolos.