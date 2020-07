Ese mismo año, según recuerda The Guardian, el grupo publicó Mr Wonderful, que no tuvo tan buena acogida, hasta que en 1969 sacó Then play on, canción con la que se situó en el número seis de la lista de éxitos musicales en Gran Bretaña.

Green dejó la banda tras su última actuación en 1970, argumentando que tenía problemas mentales y que prefería dejar el negocio de la música por su propia libertad , tras haber compuesto canciones como Albatross, Man of the world y Oh Well.

Posteriormente fue diagnosticado con esquizofrenia y pasó un tiempo ingresado en un hospital sometido a terapia a mediados de la década de 1970. Al término de esa etapa dijo que quizá abusó en el consumo de LSD.