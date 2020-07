L

a situación precaria por la que atraviesan los circuitos de exhibición cinematográfica (cierre indefinido de salas, aplazamiento de festivales vueltos eventos híbridos, cautela sanitaria por parte de espectadores potenciales), ha dejado el terreno libre a una proliferación de ofertas fílmicas en plataformas muy exitosas, en su gran mayoría estadunidenses. La tradicional presencia hegemónica de las majors hollywoodenses en la cartelera comercial se sustituye hoy con el predominio de las firmas Netflix, Fox o HBO en el menú de opciones para ver cine en casa en los tiempos de confinamiento. Es evidente que esta circunstancia pasajera ha permitido prestar una atención mayor a expresiones como los cortometrajes y los documentales, que por largo tiempo permanecieron relativamente ausentes, cuando no menospreciadas, en la cartelera. Las sorpresas han sido estimulantes. Ambulante ofreció una variedad muy amplia de cintas documentales durante más de un mes acompañadas de conversatorios; la iniciativa We are One permitió reunir las propuestas de diversos festivales internacionales de cine, en tanto la plataforma FilminLatino promovió una selección de cortometrajes sobre diversidad sexual presentados por Cuórum Morelia y MixMéxico.