Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de julio de 2020, p. 5

Influido por su familia, desde los cinco años, Ricardo Jacob fue seducido por el mágico poder de la música, el mundo del ritmo y los sonidos, cuya pasión refrendó en su primera novela corta: Vida en Marte.

Ricardo Jacob es músico hace más de 20 años, ha tocado con Los Jaigüey y Los Importantes de la Noche, es columnista en las revistas Proceso y la española World Groove, y ha participado en festivales de cine en México y Uruguay como Ficco y Phono-Cinema.

El protagonista de su historia es Mateo, un niño de ocho años quien vive por la música. En realidad, explicó Jacob, quise escribir algo para mi hijo, con lo cual pudiera identificarse, donde describo cosas que tal vez a él le suceden o bien lo hacen sentir raro o extraño .

Así inicia la aventura en su libro: Me llamo Mateo y siempre me he sentido diferente. En la escuela nadie parece entenderme y casi todos me ven raro .

El autor recurre a referencias musicales que escuchó desde pequeño y otras que lo formaron, como David Bowie, The Beatles y The Clash. Su novela, sugiere, es un espacio donde padres melómanos podrían encaminar a sus hijos hacia el rock y despertar en ellos un interés auténtico por la música.