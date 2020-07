PARA QUERER A KEITH RICHARDS

Dice Keith en una parte de Under the influence: “La vida es graciosa, pero siempre pensé que a los 30 acabaría; más allá de eso, iba a ser horrible estar vivo; hasta que cumplí 31. Y dije, no es tan terrible. Je je… me quedaré un poco más”. Under the influence, a cinco años de haber sido filmado, ahora está rodando en Netflix, lo cual se agradece porque es un documento rebosante de jazz, blues y rocanrol. Afirma Keith: Chuck llegó cuando más hambre de música había y de la manera que nos golpeó aún no me recupero; me atrapó su actitud desafiante . Igualmente, relata su encuentro con Mick Jagger en el tren: “llevaba un disco bajo del brazo y dije: ‘no lo creo’; cuando bajamos del tren, teníamos un trato…” Fueron dos discos: Muddy y Chuck. Sólo resta decir que Under es una clase de buen rocanrol dictada por el maese, quien, sonriendo, confiesa: el sonido del blues, para mí, fue impactante

